Решетова откровенно рассказала, почему отдыхает с сыном отдельно от Тимати

Москва, 1 августа. Модель Анастасия Решетова откровенно рассказала поклонникам, почему проводит отпуск отдельно от возлюбленного, рэпера Тимати.

Девушка отдыхает вместе с сыном Ратмиром в Сен-Тропе у отца Тимати, но без своего спутника. Артист вместе с матерью и дочерью от отношений с Аленой Шишковой находятся в Греции. В Сети распространились сообщения о расставании пары. Более того, инстадива опубликовала провокационную запись, подогрев слухи о разрыве отношений.

Решетова быстро одумалась и прояснила ситуацию. По ее словам, отец хип-хоп-исполнителя давно их звал к себе в гости. И тут выпал шанс отдохнуть у родственников. Модель подчеркнула, что последние месяцы Тимати постоянно находился с сыном, а теперь отдыхает с Алисой.

«В то же время Тим с мамой и Алисой не могут прилететь в Сен-Тропе. Поэтому решили в этом году так разлететься. Получается, отдыхаем друг от друга. Тоже полезно», — написала 24-летняя девушка Тимати.

Интернет-пользователи уже давно подозревают, что в отношениях между Тимуром Юнусовым (настоящее имя Тимати) и Анастасией Решетовой есть трещина. Еще весной в Сети осудили Тимати, который уехал отдыхать на Мальдивы, но возлюбленная исполнителя встала на защиту спутника, сообщив, что он не только отдыхает, но и работает там. Ранее блогер Лена Миро заявила, что Решетова создана для того, чтобы терпеть измены.