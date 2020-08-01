Копатько объяснил, как влияет процесс деградации Украины на Донбасс

Киев, 1 августа. Донбасс не вернется в состав Украины из-за полной деградации политической, экономической и государственной системы этой страны. Такое мнение выразил известный украинский социолог Евгений Копатько.

В статье, опубликованной на сайте информационного издания «Украина.ру», он отметил, что у Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) попросту нет будущего в составе Украины, поскольку это государство продолжает разлагаться быстрыми темпами.

По словам социолога, в ДНР и ЛНР уже давно поняли, что Киев не собирается возвращать Донбасс в состав Украины, а планирует провести зачистку территории. Копатько подчеркнул, что Киев совершает большую ошибку, организовав масштабную гражданскую войну против своих граждан. Украинские власти фактически пытаются ослабить этот регион для организации своих определенных планов.

Копатько объяснил, как влияет процесс разложения Украины на Донбасс, отметив, что у региона попросту нет будущего в составе Украины, поскольку эта страна уже давно начала деградировать.

«Если бы лучезарная ситуация была на Украине, то, возможно, и настроения в Донбассе были бы другие. А это совершенно не соответствует действительности и реалиям политической и экономической жизни страны. Процесс разложения и деградации Украины продолжается. Он никуда не делся», — объяснил эксперт.

Ранее российский политолог Владимир Корнилов заявил, что Киев допустил серьезную ошибку, из-за которой не сможет удержать Одессу в составе Украины. Он отметил, что нахождение Новороссии под властью откровенно русофобского Киева будет неизбежно приводить к конфликту.