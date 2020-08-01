Галкин показал зажигательный танец 71-летней Пугачевой на вечеринке

Москва, 1 августа. Звезда советской и российской сцены Алла Пугачева танцевала на одной из вечеринок как 18-летняя девушка. Видео зажигательного танца Примадонны показал ее супруг, юморист Максим Галкин. Поклонники звездной пары пришли в восторг от танцев артистов.

Алла Борисовна ответственно подошла к вопросу здоровья и безопасности — просидела в своем загородном особняке всю самоизоляцию. Однако после снятия ограничительных мер звезда пустилась во все тяжкие. Пугачева вместе с супругом посетила вечеринку, на которой присутствовали ее коллеги, в частности, Николай Басков и Григорий Лепс.

Галкин снимал веселье на камеру, а затем опубликовал видео в своих социальных сетях. На кадрах видно, как звезда, облаченная во все черное, зажигательно танцевала под последние хиты. Певица вышла на танцплощадку, когда выступали Полина Гагарина и группа Artik & Asti. Отплясывая под композицию «Девочка, танцуй», 71-летняя знаменитость стала подпевать солистке.

Спутник народной артистки не остался в стороне. Галкин с удовольствием вышел в зал и стал танцевать.

Алла Пугачева и Максим Галкин уже почти двадцать лет живут вместе. Звездная пара воспитывает двух детей — Лизу и Гарри. На днях в прессу просочилась информация, что Пугачева и Галкин разводятся. Однако концертный директор исполнительницы опроверг эти слухи.