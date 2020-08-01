Адвокат Ефремова назвал «журналистскими фантазиями» публикации о давлении на актера

Москва, 1 августа. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев отверг обвинения в давлении на актера. Он заверил, что никакого прессинга на подопечного не оказывает, и все решения по делу они принимают вместе.

Ранее актер Иван Охлобыстин выразил мнение, что Ефремов «загипнотизирован» своим защитником и не понимает ничего в своем деле. Однако Пашаев с этим не согласился.

«Я на него оказываю сильное давление? А что, Ефремов — ребенок? Он же полноценный взрослый мужчина. Я ни в коем случае не могу и не имею права оказывать на него давление. Если бы он был не согласен с моей позицией, он бы мне сказал. Я же с ним все-таки все обсуждаю», — цитирует защитника «360».

Адвокат подчеркнул, что не верит в сообщения СМИ о высказывании Охлобыстина.

«Журналисты же красавчики, им надо хайп словить. Это все их фантазии. Я не верю, что Иван Охлобыстин, разумный, грамотный, порядочный мужик, мог такое сказать. Я сам слушаю его выступления, это вообще мой любимый актер. Это я не для чего-то сейчас говорю, ради Бога, пускай он про меня что угодно говорит. Просто человек — профессионал с большой буквы», — заявил Пашаев.

По словам юриста, Ефремов полностью понимает, что делает.

«Если каждый суслик хочет навязывать ему свои услуги, я не против. Кто хочет — вперед. Не надо говорить — надо делать», — добавил он.

Пашаев также отметил, что не стоит удивляться подавленному состоянию актера после всего, что случилось.

«Он что, должен радоваться? Он должен прыгать? В этом и заключается его порядочность. Он человек, он нормальный человек, человек нашей планеты», — пояснил адвокат.

Ранее стало известно, что устроивший ДТП со смертельным исходом Ефремов проведет еще полгода под домашним арестом. Такое решение вынес Пресненский суд Москвы 30 июля, пишет «Ридус». Рассмотрение уголовного дела об аварии по существу состоится в столице 5 августа. Актер своей вины в трагедии по-прежнему не признал.

Известный российский телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев, комментируя это, заявил Федеральному агентству новостей, что верит в правосудие, поэтому считает, что убивший человека Ефремов будет наказан и проведет в заключении долгое время.