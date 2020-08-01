Глава СВР Нарышкин рассказал о реакции Европы на задержание россиян в Белоруссии

Москва, 1 августа. Правительственные круги в Европе считают задержание россиян в Белоруссии срежиссированной акцией, сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«Должен сказать, что в европейских странах политические элиты, правительственные круги, квалифицируют это как срежиссированную акцию, и это вызывает сожаление», — рассказал Нарышкин, напомнив, что СВР также занимается отслеживанием зарубежной реакции на подобные события.

В среду, 29 июля, в Белоруссии были задержаны 33 гражданина РФ. В СК республики заявили, что россияне якобы могут быть причастны к подготовке массовых беспорядков в Белоруссии.

В МИД РФ сообщили, что задержанные следовали в Венесуэлу транзитом через Минск, но опоздали на рейс. У каждого из задержанных есть трудовой договор с зарегистрированной в Белоруссии компанией. При задержании у них не обнаружили запрещенных предметов.

Также Москва подчеркнула, что задержанные не имеют отношения ни к каким внутриполитическим процессам в Белоруссии. Эксперты считают, что некоторые задержанные могут быть связаны с ЧВК «Мар», которая почти неизвестна общественности.