Бессараб поддержала сохранение досрочного выхода на пенсию для работников опасных отраслей

Люди, занятые на вредных производствах, должны уходить на пенсию раньше, это нормально, заявила Федеральному агентству новостей депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Ранее специалисты ПФР сообщили, что несмотря на проведенную в стране пенсионную реформу, некоторые россияне смогут выйти на заслуженный отдых до наступления пенсионного возраста. Досрочный выход сохраняется для работников, задействованных в опасных, тяжелых и вредных отраслях.

«Это люди, работающие в горячих цехах, железнодорожной отрасли, в плавсоставе и летном составе гражданской авиации, на лесозаготовках и лесосплаве, на подземных и открытых горных работах по добыче полезных ископаемых, а также спасатели, водители общественного транспорта и другие», — отметили в ПФР.

Кроме того, пенсионная реформа не коснется тех, кто намерен выйти на заслуженный отдых по социальным обстоятельствам или из-за проблем со здоровьем. По словам депутата Государственной думы Светланы Бессараб, к этой категории граждан можно отнести женщин, родивших двух и более детей, а также людей, выработавших стаж на Крайнем Севере.

«Радует, что несмотря на все пенсионные реформы, действительно эти льготы сохранены. Но объективно те, кто трудится в условиях, отличающихся от нормальных, — это в том числе вредные, опасные производства — они, естественно, выходят на пенсию несколько раньше, чем все остальные граждане в нашей стране. Помимо этого, есть еще дополнительные гарантии, например, у мам, родивших трех и более детей. Причем там года «срезаются» по количеству детей: если четверо детей, то можно уйти на заслуженный отдых на четыре года раньше, то есть в 56 лет. Также мамочки имеют право уйти на пенсию раньше, если они родили двух и более детей в условиях Крайнего Севера. Есть льготы для тех, у кого большой стаж работы — 42 года у мужчин и 37 лет у женщин, но не ранее, чем за два года до установленного срока. Вот такие моменты остались, и они будут оставаться, потому что объективно все перечисленные группы граждан совершили своего рода подвиг», — говорит парламентарий.

На досрочную пенсию в России также могут рассчитывать родители и опекуны инвалидов, а также россияне, получившие инвалидность во время военных действий.

«Это решение не ново, все эти льготы были либо сохранены при переходе на новый пенсионный возраст, либо были внесены дополнительные льготы президентом. И это сохранение можно только приветствовать», — заключила собеседник ФАН.

Напомним, 1 августа в России произошел перерасчет страховых пенсий. Он коснулся более 11 миллионов пенсионеров, при этом для перерасчета никаких заявлений подавать не нужно. Речь идет о получателях пенсии по инвалидности и старости, которые работали в 2019 году, при условии, что за них поступали страховые взносы.