Киев, 1 августа. Киев по-прежнему не готов к войне с Россией за Крым точно так же, как не был готов и в 2014 году. Об этом заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

«Сейчас, к большому сожалению, объявить войну ядерной стране мы не можем», — сказал он.

По словам Турчинова, сейчас ситуация в армии и в обороне Украины улучшилась, однако этого недостаточно, чтобы вступать в вооруженный конфликт с Россией. Экс-секретарь СНБО утверждает, что сначала Киеву необходимо перестать проваливать оборонные программы и значительно усилить их.

«Придет время, когда все равно этот колосс на глиняных ногах под названием Российская империя, начнет сыпаться. Придет время, когда мы все равно вернемся к вопросу не просто новых ракетных программ, а восстановления стратегического потенциала нашей обороны. Тогда мы поставим точку и в вопросах Донбасса, и в вопросах Крыма», — сказал Турчинов в эфире телеканал «Эспрессо».

Кроме того, бывший секретарь СНБО отреагировал на заявление украинского экономиста Максима Гольдарба, который сказал, что Турчинов предал национальные интересы, «сдав» Крым несколько лет назад. Турчинов отметил, что в 2014 году у него не было армии и оружия, а вокруг царило «тотальное предательство». Экс-секретарь СНБО считает, что президента Украины Владимира Зеленского можно привлечь к ответственности за неисполнение требований конституции и отказ вводить в стране военное положение, пишет «ПолитНавигатор».

«[Если] вы считаете, что в этих условиях я должен был освободить Крым, то что вам мешает его освободить сейчас? <…> Тогда нужно открывать дело именно против президента Зеленского, который не вводит военное положение, не объявляет войну агрессору», — подытожил Турчинов.

Напомним, Крым воссоединился с РФ в 2014 году после того, как на Украине произошел государственный переворот. На полуострове провели легитимный референдум, по итогам которого воссоединение с РФ поддержали более 90% жителей Крыма и Севастополя. В Киеве до сих пор заявляют о претензиях на Крым, называя Россию «агрессором».