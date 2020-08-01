Названы участники нового сезона шоу «Ледниковый период»

Москва, 1 августа. Популярное шоу «Ледниковый период» возвращается на экраны. Участие в новом сезоне примут российские знаменитости, в том числе на лед выйдут Регина Тодоренко и Влад Топалов.

Партнером Тодоренко на льду станет олимпийский чемпион Роман Костомаров, а ее супруг будет выступать в паре с золотой медалисткой Олимпиады в Сочи Еленой Ильиных. Бессменный руководитель проекта, хореограф Илья Авербух лично присутствует на каждой тренировке.

«До проекта я умела лишь держать равновесие на льду, а теперь уже чувствую себя уверенно. Тем более с таким титулованным надежным партнером — Романом Костомаровым!» — рассказала Тодоренко.

Кроме того, в новом сезоне на лед выйдут ведущая Надежда Михалкова, певица Ольга Бузова, актеры Владимир Маркони, Ирина Пегова и Ольга Кузьмина. Их партнеры пока держатся в секрете.

Как сообщает «СтарХит», поучаствовать в шоу приглашали и Ксению Собчак. Сначала ведущая согласилась, но потом отказалась.

Ранее стало известно, что после скандала с домашним насилием Тодоренко нашла работу на Украине. Звезда станет вести на радио рубрику о путешествиях.