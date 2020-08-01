Врач Проценко рассказал, как определить коронавирус по звуку кашля

Москва, 1 августа. Главный врач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что за время работы с пациентами в период пандемии может по звуку кашля определить коронавирус.

По словам Проценко, коронавирусный кашель он ни с чем не спутает, уже научился отличать его от кашля при обычном респираторном вирусе. Врач назвал признаки ковидного кашля.

«У этого кашля особенные интонации. Не глубокие надсадные, а такие как бы поверхностные. Плюс чувство непроходящего першения. Сразу можно ставить диагноз», — отметил Проценко.

Кроме того, главврач больницы в Коммунарке рассказал о своем отношении к награждению Звездой Героя России. Проценко признался, что не чувствует себя героем. Однако награда важна для его родителей.

«Они гордятся, и мне приятно. На 80% эта Звезда — их заслуга. Генетика, воспитание, образование. Смогли объяснить, что такое хорошо и что такое плохо», — добавил врач.

Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда за борьбу с коронавирусом присвоено пяти врачам, в том числе и Проценко. Работников медицинских и научных учреждений наградили за большой вклад в борьбу с COVID-19 и самоотверженный труд во время исполнения профессионального долга орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.

Кроме того, глава государства посмертно наградил волонтера из Ульяновской области Светлану Анурьеву. 19-летняя девушка, занимавшаяся волонтерством, была награждена «за самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией». Она, несмотря на рак, помогала нуждающимся людям.