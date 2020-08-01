Рар назвал единственный шанс США остановить «Северный поток — 2»

Москва, 1 августа. Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал новые санкции, которые США планирует ввести против «Северного потока — 2». В интервью информационному изданию «Украина.ру» Рар обратил внимание, что новые экономические ограничения, предложенные Вашингтоном, не смогут остановить строительство газопровода. Он заметил, что у Белого дома больше не осталось инструментов давления против масштабного международного проекта.

Ранее члены Палаты представителей и Сената США приняли новый проект бюджета на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые экономические ограничения против «Северного потока — 2». Дополнительные санкции Вашингтона также затронут и газопровод «Турецкий поток», который был введен в эксплуатацию в начале 2020 года.

По словам Рара, у США больше не осталось инструментов давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Он уверен, что Россия сможет завершить строительство всей необходимой инфраструктуры и ввести объект в эксплуатацию, несмотря на ограничения со стороны Вашингтона.

Политолог рассказал о «жутком сценарии» по «Северному потоку — 2». Единственный для Белого дома шанс остановить строительство трубы — отважиться на военную авантюру и уничтожить суда, которые предназначены для достройки проекта. Он заметил, что Вашингтон вряд ли решится на подобную провокацию.

«Предполагаю, что газопровод будет достроен. Что американцы смогут тут сделать? Что, атаковать российские корабли, которые будут прокладывать газопровод на последнем этапе? Такое нельзя себе представить даже в самом жутком сне. Но американцы с помощью разного рода блокад будут делать все для того, чтобы газ через северную трубу не пошел», — резюмировал Рар.

Ранее о санкциях США против «Северного потока – 2» высказалась киевский адвокат и правозащитник Татьяна Монтян. Она рассказала об истинном назначении новых экономических ограничений, добавив, что они связаны с Украиной.