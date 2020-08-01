Лобода пообещала фанатам деньги за самый едкий комментарий к новому клипу

Москва, 1 августа. Эпатажная певица Светлана Лобода попросила поклонников написать самые «едкие и токсичные» комментарии под роликом на Youtube.

Певица презентовала клип на песню Boom Boom, который вызвал неоднозначную реакцию у поклонников. Фанаты не поняли, как Лобода могла «опуститься» до коллаборации с рэпером Фараоном.

Всего за несколько дней королева эпатажа собрала более 3,2 млн просмотров на видеохостинге. Однако дизлайков оказалось в два раза больше, чем лайков.

Пользователи не поняли, как в этом «бедламе» оказались Лолита Милявская, Екатерина Варнава, Ксения Собчак и другие звезды.

«Жду самые кровожадные, едкие и токсичные комментарии под клипом на нашем YouTube-канале! Победителю — 20 тыс. на карту», — пообещала Лобода.

Фанаты решили, что это очень удачный пиар-ход для раскрутки нового трека. Песня набирает бешеную популярность благодаря негативу в комментариях.