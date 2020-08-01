На Украине предрекли вероятную войну с Россией на Черном море

Киев, 1 августа. Украинский эксперт Андрей Клименко предрек вероятную войну между Россией и Украиной на Черном море осенью 2020 года.

Координатор Морской экспертной платформы, выступая на конференции на тему «Вызовы и угрозы Черноморского региона», сделал ряд громких высказываний. В частности, он признался, что ждет военных действий в Черном море в сентябре-октябре, пишет «Укринформ» .

«Мы оцениваем вероятность войны в этом году, по нашим ощущениям, на Черном море около 70-80%. Во всяком случае более 50%», — сказал Клименко.

Отношения Киева и Москвы усугубились в 2014 году после государственного переворота на Украине. Тогда новое руководство Украины обвинило Россию во «вмешательстве», Москва все обвинения отвергала. Российская сторона неоднократно говорила, что заинтересована, чтобы сосед решил политические и экономические кризисы.

В ноябре 2018 года Украина устроила провокацию в Керченском проливе — три корабля ВМСУ, нарушив российскую границу, вторглись в территориальные воды России. Украинские моряки выполняли в Керченском проливе опасные маневры, игнорируя требования российских пограничников остановиться.