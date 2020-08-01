Собчак объяснила происхождение скандально известной квартиры Богомолова

Москва, 1 августа. Известная журналистка и светская львица Ксения Собчак объяснила, откуда у ее супруга режиссера Константина Богомолова взялась скандально известная квартира в центре Москвы. Знаменитость рассказала, что ее мужу пришлось долго копить на недвижимость в столице.

После того, как стало известно о появлении у режиссера московской квартиры, тут же пошли слухи, что жилье Богомолову якобы подарили представители столичной мэрии. Супруг Собчак опроверг данные сообщения. Теперь же высказаться об этой квартире решила и сама светская львица.

«Вы бы видели эту квартиру. Костя купил ее сам! Там 60 квадратных метров. Он долго на нее копил», — посмеялась Собчак над небольшой площадью квартиры мужа.

Она отметила, что Богомолов долгое время жил на съемных квартирах и лишь недавно смог приобрести собственную недвижимость. Что касается слухов о происхождении жилья, то супружеская пара, конечно, читала подобные статьи.

«Разумеется, это все ложь про подарки», — подчеркнула «блондинка в шоколаде» во время интервью для YouTube-канала «Редакция».

Кроме того, Собчак опровергла слухи о собственных заработках — по словам журналистки, ее богатства не настолько велики, как думают многие. Светская львица сообщила, что не получила большого наследства от отца, поэтому на жизнь ей пришлось зарабатывать самостоятельно.

«У людей есть стереотип, что по уровню богатства я где-то между Абрамовичем и Фридманом, хотя это не так. Да, по меркам среднего россиянина, я зарабатываю много, но не миллиардер», — подытожила телеведущая.

Ранее Ксения Собчак резко высказалась о россиянах, которые хранят сбережения в рублях. В своем Telegram-канале звезда назвала таких людей «идиотами».