Вашингтон, 1 августа. «Подарок» президента США Дональда Трампа России в виде вывода американских военных из Германии заставил Польшу, Литву, Эстонию и Латвию нервничать, поскольку они находятся ближе всего к сильно милитаризованному Калининграду, являясь «самым слабым звеном» в обороне НАТО. Об этом пишет американский журнал Washington Examiner.

Эстонский военный атташе в Вашингтоне, капитан ВМС Стэн Сеппер в интервью изданию заверил, что этот шаг Трампа вызывает опасения у ближайших соседей России — стран Прибалтики.

«Это заставляет прибалтийские страны немного нервничать», — приводит его слова «ПолитРоссия».

По словам Сеппера, Польша, Литва, Эстония и Латвия, расположенные ближе других к Калининграду, являются в обороне НАТО «самым слабым звеном». Именно поэтому Минобороны Литвы сразу выступило с заявлением о необходимости увеличить присутствие военных США в Прибалтике.

«Польша и прибалтийские государства открыто высказались против планов вывода американских войск из Европы. Прибалтика явно стремится к большему военному присутствию США в будущем», — указал военный атташе.

Продолжая говорить об испуге ряда государств, Сеппер отметил, что военное ведомство Польши в четверг объявило, что соглашение, подписанное между консервативным правительством Анджея Дуды и Трампом в 2018-м году, предполагает перебазирование 5,5 тысячи американских военных в центральноевропейскую страну. Он напомнил, что в последние годы Польша стала «военным узлом для американских войск на восточном фланге».

Сами авторы Washington Examiner не считают, что вывод войск лишает кого-либо из американских союзников безопасности. По их мнению, этот шаг важен для США, поскольку сокращение военного присутствия в Германии и за ее пределами является важнейшим аспектом переориентации американской внешней политики на дипломатию, оборону и сдержанность.

Журналисты убеждены, что мысль о якобы возможном вторжении России в Германию в случае реального конфликта смехотворна. Они отмечают, что РФ никогда не была агрессором и не станет вторгаться в ФРГ, с которой пытается выстроить партнерские и дружеские отношения.