Планов полного восстановления международного сообщения в РФ пока нет

Москва, 1 августа. Россия будет возобновлять международное авиасообщение постепенно, ни о каком полном снятии ограничений до конца лета речи нет, сообщил источник.

Собеседник «Интерфакса» опроверг сведения, что Россия возобновит авиасообщение со всеми странами с 11 августа. По его словам, авиасообщение будет восстанавливаться постепенно, исходя из принципов эпидемиологической безопасности и на основе взаимности.

«Речь об одновременном возобновлении полетов по всем направлениям не идет», — сказал он.

Другой источник издания в одной из крупнейших авиакомпаний сообщил, что никаких распоряжений о подготовке к возобновлению полетов по всем направлениям не было. Он подчеркнул, что обсуждается тема о снятии ограничений по отдельным странам.

Как напомнил «Ридус», Россия с 1 августа открыла полеты в три страны — Великобританию, Турцию и Танзанию. Также с 15 августа возобновляются полеты в Швейцарию, указал Infox.ru.