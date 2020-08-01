Захарова назвала «бесконечной фантазией» новую версию о крушении самолета Качиньского

Москва, 1 августа. Заявления польской правительственной подкомиссии о том, что причиной крушения самолета покойного президента Польши Леха Качиньского якобы мог стать тротил, являются «бесконечным фантазийным процессом». Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее польская комиссия под руководством бывшего главы Минобороны Польши Антони Мачеревича заявила, что причиной крушения самолета Качиньского якобы мог стать «взрыв тротила», который будто бы «заложили на борт в России во время ремонта». По словам Захаровой, это «повторное расследование» с его «промежуточными результатами» стали настоящей Йокнапатофой (вымышленный округ на юге США, в котором разворачиваются события большинства произведений писателя Уильяма Фолкнера) современной Польши.

«Реальность намертво переплелась с вымыслом, превратившись в бесконечный фантазийный процесс», — написала представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова посоветовала членам комиссии прочитать расшифровку переговоров пилотов потерпевшего крушение самолета.

«А если нервы действительно крепкие, лучше послушайте», — подытожила представитель МИД РФ.

Напомним, самолет Ту-154М Леха Качиньского разбился в апреле 2010 года, когда польская делегация летела в Катынь. В условиях плохой видимости пилоты приняли решение посадить самолет, однако не смогли дотянуть до аэродрома Смоленск-Северный, и воздушное судно столкнулось сначала с деревьями, а затем и с землей. Погибли все 96 человек, находившихся на борту, в том числе и президент Польши.