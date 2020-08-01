Названа дата возобновления авиасообщения между РФ и Швейцарией

Москва, 1 августа. Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией с 15 августа. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Рейсы будут совершаться с периодичностью раз в неделю.

«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва — Женева — Москва», — говорится в сообщении.

Швейцария стала четвертой страной, с которой Россия официально решила возобновить авиаперевозки после пандемии. С 1 августа международные рейсы РФ вновь открыла с Турцией, Танзанией и Великобританией.

Новость о возобновлении международного авиасообщения высоко оценили не только многие россияне, но и представители Российского союза туриндустрии. В разговоре с «360» вице-президент организации Юрий Барзыкин назвал это сообщение отрадным фактом и выразил надежду на скорейшее расширение списка стран, куда вновь начнут летать самолеты.

Он добавил, что когда сеть перелетов будет увеличена и вернутся чартерные рейсы, можно будет говорить о восстановлении туристического потока.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами на фоне распространения коронавирусной инфекции 27 марта, напоминает «Вечерняя Москва». Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые и некоторые другие специальные рейсы. В начале апреля государство возобновило полеты для эвакуации своих граждан на родину из-за рубежа.