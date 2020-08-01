Минэкономразвития не планирует вводить новые налоги в России

Москва, 1 августа. Введение новых налогов в России в настоящее время не обсуждается. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ.

«В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», — пояснили в пресс-службе министерства.

Там также уточнили, что проект плана проведения оценки фактического воздействия нормативно-правовых актов, где содержится предложение о введении единого оборотного налога, будет пересмотрен. Опубликованная версия — это лишь первая редакция.

«Все предложения, включенные в план, являются позицией заявителей и не являются официальной позицией Минэкономразвития России», — говорится в сообщении.

В некоторых СМИ появилась информация о том, что в РФ может быть введен единый оборотный налог. Поводом стал появившийся на портале нормативных и правовых актов документ, подготовленный Минэкономразвития, напоминает «Парламентская газета». В нем предлагалось для реализации принципа равенства налогообложения установить новый налог в размере 6,2% вместо четырех основных налогов — НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ — единого оборотного налога.

Ранее стало известно, что продление на 2021 год единого налога на вмененный доход больше не рассматривается. Срок его действия истекает 1 января будущего года. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объяснял отмену режима ЕНВД в России.