Эксперт Кошкин уверен, что внутренние проблемы США дадут РФ спокойно достроить СП-2

Пока у Дональда Трампа проблемы с выборами, Россия будет продолжать ударными темпами строить «Северный поток — 2», считает политический эксперт Андрей Кошкин.

Ранее представители Датского энергетического агентства (ДЭА) сообщили, что уже 3 августа компания Nord Stream 2 AG сможет приступить к прокладке труб на незаконченном участке газопровода «Северный поток — 2». Именно в этот день истекает срок обжалования разрешения на использование судов с якорным позиционированием в Датском апелляционном совете по вопросам энергетики.

«Срок подачи апелляции составляет четыре недели с момента опубликования решения. Любой, кто имеет значительный и индивидуальный интерес к решению, может обратиться в Апелляционный совет по энергетике, и решение не будет действовать до истечения срока апелляции. Это означает, что Nord Stream 2 AG не может использовать трубоукладочные суда с якорями до конца этого периода (3 августа. — Прим. ФАН), но они могут задействовать суда, оборудованные системой динамического позиционирования, на которые распространяется разрешение с октября 2019 года. В случае апелляции, поданной в Апелляционный совет по энергетике, то она не имеет немедленного приостанавливающего действия, если только совет по не примет иного решения», — приводит ТАСС слова представитель ДЭА Луиза Альбэка Йенсена.

Тем не менее регулятор добавил, что перед возобновлением работ представители Nord Stream 2 AG должны представить ДЭА новое расписание прокладки труб, которое бы включало предполагаемые сроки завершения строительства.

Эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, что больше у России нет препятствий для продолжения такой масштабной стройки. Более того, политолог уверен, что не стоит ждать в ближайшее время активного противодействия со стороны главного противника проекта — США.

«Да, США, скорее, навредили. У нас были все контракты, у нас были соответствующие сроки и планы, а они их частично сорвали. Но полностью лишить Россию возможности проложить трубопровод они не смогли, но мы не знаем, на какие еще козни пойдут сегодня американцы. Хотя Трамп, который весьма агрессивно настроен против Германии, сейчас серьезно занят у себя дома предвыборной кампанией. У него не все хорошо складывается: вдруг оказалось, что, по последним опросам, его оппонент Джо Байден от Демократической партии набрал бы больше голосов. А у самого Трампа нет той поддержки в штатах, которые поддерживали его еще в 2016 году. Его козыри были биты пандемией, экономическим кризисом и манифестациями, связанными с движением BLM (Black Lives Matter. — Прим. ФАН)», — говорит эксперт.

По этой причине американский президент даже допустил перенос избирательного процесса, однако позже ему пришлось объясняться, что его не так поняли. Все перечисленное выше очень серьезно отвлекает Трампа от решительных действий на мировой политической арене, в частности в отягощении проекта российского газопровода.

«Все это в определенной степени вселяет уверенность в то, что проект газопровода дальше будет осуществляться без задержек и препон. Ну и те сроки, о которых говорил наш президент, — а именно [то, что] газопровод будет достроен в конце этого, начала следующего года — я думаю, что они весьма реальны. Тем более, что Европа ждет российский газ. Поэтому газопровод будут продолжать строить ударными темпами», — заключил Кошкин.

Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод построен на 93%, а остановка в реализации проекта связана с тем, что в конце декабря прошлого года из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.

Ранее депутат Госдумы Александр Шерин предложил рецепт, который защитит «Газпром» и другие крупнейшие российские компании от угрозы западных санкций, в том числе по «Северному потоку — 2». Парламентарий отреагировал на информацию, что трубоукладчик «Академик Черский», предположительно готовый продолжить прокладку газопровода «Северный поток — 2», перестал принадлежать «Газпрому». Это произошло после отказа западных компаний продолжать работу на газопроводе под угрозой санкций США.