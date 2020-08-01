Шейк публично рассказала о своих чувствах к итальянскому дизайнеру

Москва, 1 августа. Российская супермодель Ирина Шейк трогательно поздравила итальянского дизайнера Риккардо Тиши с днем рождения. Звезда публично рассказала о своих чувствах к мужчине.

В своем профиле в Instagram россиянка позирует с итальянцем. Пара страстно друг друга обнимает — модельер за бедра держит модель, одетую в боди и прозрачную короткую накидку, и прижимает к себе. Взгляд Шейк соблазнительно падает вниз, а Тиши брутально смотрит в камеру.

«Особый день для особого человека. С днем рождения, моя любовь! Счастье — веселиться и смеяться с тобой. Я даже не могу сосчитать количество невероятных воспоминаний, которые связывают нас», — пишет 34-летняя знаменитость.

Модели и дизайнеру приписывали роман, но их связывает только теплая дружба. Шейк уже долгое время является музой именитого дизайнера и несколько лет плодотворно сотрудничает с итальянцем.

Пять лет Шейк встречалась с одним из самых знаменитых футболистов современности — португальцем Криштиану Роналду. Казалось, все движется к свадьбе, но в 2015 году пара объявила о расставании. Через некоторое время модель сошлась с голливудским актером Брэдли Купером, которому в 2017 году подарила дочь. Однако и эти отношения оказались непрочными.