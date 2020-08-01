Младший сын Валерии раскрыл детали предстоящей свадьбы

Москва, 1 августа. Младший сын Валерии Арсений Шульгин вскоре женится. Наследнику певицы всего 21 год, но он уверен, что уже нашел свою любовь и готов к браку.

Избранницей Шульгина стала Лиана Волкова. Пара встречается меньше года, но уже решила узаконить отношения в ЗАГСе. Совсем недавно наследник певицы сделал своей возлюбленной предложение. Это случилось в одной из башен комплекса «Москва-Сити».

Романтик пригласил девушку в ресторан, где оставил ее на некоторое время. В этот момент на табло башни «Меркурий» высветилось заветное предложение, а вскоре с кольцом появился сам Шульгин. Растроганная Волкова не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Она без раздумий ответила «да».

Теперь молодые активно планируют свадьбу. В своем Instagram Шульгин выложил несколько Stories, в которых показал планируемое место проведения праздника. Оказалось, что торжество влюбленные хотят организовать на природе.

«Не хотим отмечать свадьбу в закрытой коробке, пусть и красивой. Все пройдет на свежем воздухе, потому что лето, и тепло. Нам кажется, это самый идеальный вариант», — раскрыл он некоторые детали.

Жених высоко оценил потенциал выбранного места, но отметил, что над декорациями предстоит поработать.

По поводу грядущего торжества высказался отчим Шульгина, продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, он и Валерия рады за молодых и против раннего брака не возражают.