Сябитова рассказала, как ее бросил жених из-за 30 тысяч рублей

Москва, 1 августа. Известная российская телеведущая Роза Сябитова рассказала о том, как ее бросил жених. По ее словам, мужчина не выдержал испытания славой.

Главная сваха страны последние девять лет не связана брачными узами. Первый брак Сябитовой продлился десять лет, в нем родились двое детей. Второй — всего три года.

По словам 58-летней звезды, на съемках передачи «Давай поженимся» ей понравился один мужчина. Она планировала построить с ним отношения.

Мужчина был немного младше телеведущей и жил в Сибири. В финансовом плане у него не было проблем — жених владел лесопилкой и гостиницей.

Как призналась Сябитова, она собиралась приехать к нему на Новый год. В аэропорту звезду встретили журналисты и стали спрашивать, почему ее бросил жених.

«Я ему позвонила, и он мне объясняет: «На меня вышло очень известное издание и предложило мне 30 тысяч рублей, чтобы я так сказал», — рассказала сваха.

Из-за этого инцидента Сябитова сильно расстроилась. Она в сердцах назвала мужчину «идиотом» и прекратила с ним отношения.

Сейчас сердце телеведущей свободно. Она не планирует выходить замуж, потому что у нее «и так все хорошо».

Ранее Сябитова дала совет юмористу Харламову и актрисе Асмус, как правильно вести себя при разводе.