Уволенного из «Химок» Юрана не пустили на базу клуба забрать вещи

Москва, 1 августа. Уволенный с поста главного тренера футбольного клуба «Химки» Сергей Юран пожаловался, что его не пустили на базу команды забрать вещи. По словам Юрана, его трудовая книжка до сих пор находится в клубе.

31 июля директор «Химок» Александр Зайцев рассказал, что команда будет разрывать контракт с Юраном, хотя тренер вывел клуб в Российскую премьер-лигу и в финал Кубка России. Новым наставником команды должен стать Дмитрий Гунько, ранее возглавлявший «Спартак-2».

Юран утверждает, что он не получал уведомлений об увольнении и пока не подписывал никаких документов, поэтому его удивляют официальные заявление о его уходе из клуба.

«Сегодня я хотел пойти на тренировку, но меня не пустили на базу забрать вещи. Пришлось звонить, хорошо, есть люди, кто мог помочь», — рассказал наставник клуба.

По словам Юрана, футболисты хотели пообщаться с ним, однако охрана не давала спортсменам выйти за пределы базы.

«И все же футболисты настояли на том, чтобы их выпустили. Это нужно было видеть со стороны. Дикий Запад», — возмутился тренер.

Он также сообщил РИА Новости, что игроки «Химок» написали письмо на имя губернатора Московской области с просьбой оставить Юрана на месте наставника команды. Кроме того, Юран уточнил, что официально до окончания его контракта с клубом осталось чуть менее трех лет.