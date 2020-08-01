Появилось видео прибытия подозреваемой в убийстве жены Картрайта к зданию суда

Санкт-Петербург, 1 августа. Жена найденного расчлененным рэпера Энди Картрайта Марина Кохал доставлена в Смольнинский районный суд Петербурга для избрания меры пресечения. Момент ее прибытия к зданию суда попал на видео.

После смерти музыканта женщина заявила, что решила расчленить его, чтобы спасти от «бесславной смерти», напоминает «Пятый канал». По ее словам, он скончался без посторонней помощи — от сердечного приступа после передозировки.

Однако многие знакомые певца уверены, что никаких проблем с наркотиками он не испытывал. В частности, в этом не сомневается друг рэпера Александр Зиганшин. В интервью «360» он констатировал, что на 100% убежден в этом, и назвал историю Кохал с запрещенными веществами «сказкой». Исполнитель уточнил, что Картрайт только выпивал.

Накануне Кохал допросили. Изначально она проходила по делу как свидетель, но после стала фигурировать в нем как обвиняемая. В квартире, где было найдено тело музыканта, с участием подозреваемой в его убийстве провели следственный эксперимент.

О смерти участника рэп-баттлов стало известно 30 июля, когда правоохранители обнаружили в его квартире на Невском проспекте распиленное и разложенное по пяти пакетам тело.