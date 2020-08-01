Сатановский объяснил, почему не оправдались прогнозы НАТО относительно России

Москва, 1 августа. Известный российский политолог и востоковед Евгений Сатановский высказался о выводе американских войск из Германии, а также объяснил, почему Североатлантический альянс больше не способен противостоять Российской Федерации. В прямом эфире радиостанции «Вести FM» он заметил, что НАТО уже не представляет серьезной военной угрозы для страны, поскольку Россия стала одним из ключевых международных геостратегических игроков.

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон планирует вывести с территории Германии почти 12 тысяч военнослужащих. Он напомнил, что на данный момент в ФРГ находится американский военный контингент, насчитывающий около 35 тысяч человек. Около 6,4 тысяч отправят на службу в США, а остальные будут передислоцированы в другие страны НАТО, такие как Бельгия и Италия.

Сатановский, комментируя заявление Эспера, заметил, что передислокация вооруженных сил НАТО не отразится на безопасности Российской Федерации, даже если американские военнослужащие будут отправлены в Прибалтику или Польшу. Это связано, прежде всего, с огромным российским военным потенциалом.

По словам политолога, еще в конце XX века страны НАТО рассчитывали на окончательный распад России, но подобные прогнозы не оправдались, поскольку страна смогла возродиться в качестве одного из основных геостратегических игроков в мире. Теперь же военный альянс попросту не способен угрожать Москве.

Сейчас же, как отмечает Сатановский, у НАТО нет определенных задач, связанных с коллективной обороной. Подобный формат уже не имеет никакого значения из-за большого количества современных стратегических комплексов, стоящих на вооружении России и Китая. Сегодня главная цель Североатлантического альянса сводится лишь к тому, чтобы получать финансирование.

«Ни о каком оборонном альянсе по поводу России речь не идет. И по поводу Китая речь не идет. Потому что не дай бог им столкнуться с Россией и Китаем. Две ядерные державы, у каждой из которых, конечно, свой потенциал, но я бы никому не рекомендовал его пробовать на прочность», — резюмировал политический эксперт.

Ранее Сатановский рассказал, на что могут пойти США, чтобы остановить реализацию проекта «Северный поток – 2». Он заявил, что Вашингтон продемонстрировал свою мелочность, угрожая европейским инвесторам газопровода.