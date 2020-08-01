В России резко выросла розничная цена яблок

Москва, 1 августа. Розничная цена на яблоки в России повысилась почти на 30% по сравнению с первым летним месяцем 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Как выяснили исследователи, летом 2020 года средняя розничная цена за килограмм яблок в России составила 136 рублей за килограмм. В прошлом году килограмм яблок в рознице стоил в среднем 105,3 рубля, а в 2018 — 110,5 рубля.

Директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков сообщил, что оптовая стоимость яблок в этом году повысилась примерно на 20% и составила 60–65 рублей за килограмм. Он также напомнил, что в конечную стоимость для покупателя закладывают затраты торговых сетей на хранение и распределение фруктов.

По словам старшего консультанта компании «НЭО Центр» Анастасии Сысоевой, в июле 2020 года самые популярные сорта яблок подорожали на 30–45%. Так, цена на сорт «Фуджи» выросла на 46%, по сравнению с июлем 2019 года, а на сорт «Голден Делишес» — на 38%.

В беседе с РБК эксперты пояснили, что подорожание яблок вызвано неурожаем фруктов российского происхождения. Как отметил Глушков, из-за мартовских заморозков в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах потеряли 60–80% урожая. Что касается импортных фруктов, то они подорожали в связи с девальвацией рубля.

При этом в торговой сети «Лента» отметили, что отечественные яблоки должны снова появиться на прилавках в середине августа. А в «Магните» сообщили, что обычно цена на фрукты стабилизируется сразу после сбора нового урожая.

Ранее Росконтроль назвал лучшие яблоки. Эксперты исследовали фрукты сорта «Ред Делишес».