СК назвал причину смерти семьи на алтайской турбазе

Барнаул, 1 августа. Следователи считают, что обнаруженная на турбазе в Алтайском крае семья могла умереть в результате отравления. Об этом журналистам сообщили в республиканском СК РФ.

Тела двоих взрослых и двух детей были найдены в номере на туристической базе в селе Ая. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Семья из Барнаула приехала на отдых 26 июля. Смерть туристов наступила в ночь на 27 июля. На погибших не зафиксированы следы насилия.

Основной версией произошедшего является отравление. Криминалисты и сотрудники Роспотребнадзора делают пробы воздуха и воды, расследование продолжается.

Как пишет «Ридус», погибшими оказались 57-летний мужчина, его 43-летняя жена и двое детей-подростков. Их обнаружили лишь 31 июля.

Ранее сообщалось, что в Таиланде было обнаружено тело 45-летнего гражданина России. Мужчина должен был вернуться на родину, но погиб накануне отъезда.