Седокова рассмешила поклонников «самыми красивыми свадебными фотографиями» с Тиммой

Москва, 1 августа. Популярная певица Анна Седокова опубликовала в своем профиле в Instagram «свадебное фото» с возлюбленным Янисом Тиммой.

На кадре поп-исполнительница и баскетболист спрятались за картонный шатер, на котором изображен жених, держащий невесту на руках. Седокова и Тимма, подставив свои лица в отверстия, рассмешили поклонников необычным «свадебным» снимком.

«Срочные новости и мои самые красивые свадебные фотографии», — написала 37-лентняя знаменитость, попросив поклонников оставить пожелания молодоженам.

Интернет-пользователи, ошеломленные «скорой свадьбой», были в восторге от молодоженов. Они оставили звезде сотни теплых комментариев с пожеланиями.

«Вы самые горячие, самые счастливые, и ваше счастье передается нам. Поэтому желаю вам вечность оставаться самыми счастливыми», — пожелала marinanuclear.

«Какие красивые лапочки. Счастья вам. Огромной любви вам. Рада за вас», — написала nurgulilyasova

В конце прошлого месяца Седокова похвасталась, что стала невестой в третий раз. Певица сообщила, что латвийский баскетболист сделал ей предложений руки и сердца, и она ответила взаимностью своему возлюбленному. Звезда также допустила, что может подарить спутнику ребенка.

Стоит отметить, что Тимма ушел из семьи ради Седоковой. Звезда, которая не раз разочаровывалась в мужчинах, сперва не хотела поддаваться чувствам, но сблизиться молодым людям помогла обычная переписка в Сети.