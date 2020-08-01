Адвокат жены Картрайта рассказала, что будет с останками рэпера

Санкт-Петербург, 1 августа. Адвокат Марины Кохал, супруги украинского рэпера Энди Картрайта, рассказала, что будет с останками музыканта. По словам Ирины Скурту, провести похороны удастся нескоро.

«До захоронения останков еще очень долго не дойдет время, потому что, по предварительным данным, экспертиза будет делаться от одного до двух месяцев, после чего следователь должен разрешить его захоронение», — цитирует защитницу «Пятый канал».

Юрист отметила, что за право проведения достойных похорон исполнителя сейчас в буквальном смысле идет борьба, хотя еще не известно, кому отдадут его останки. Это предстоит решить следствию. Скорее всего, они будут переданы его близким родственникам.

«Фанаты требуют, чтобы им выдали достойные похороны, якобы он хотел, чтобы его кремировали, а прах развеяли. Но я сразу говорю, что в таких ситуациях разрешается только захоронение, без кремирования, потому что может возникнуть вопрос о повторных экспертизах, об эксгумации. Поэтому вот эти все его разговоры, чего бы он хотел — они неуместны в данной ситуации», — пояснила адвокат.

Она также рассказала, почему супруга артиста не признает вины в его смерти.

«Она говорит, что увидела его мертвым, и дальше вот это сделала (расчленила тело. — Прим. ФАН). Ничего другого она не говорит. В убийстве, которое ей предъявлено, она не признается. Результата судебно-медицинской экспертизы нет, причина смерти не установлена. Обвинение предъявлено в убийстве неустановленным способом», — уточнила юрист.

Полиция обнаружила в квартире Картрайта (Александра Юшко) разложенные по пакетам части его тела 30 июля. Супруга исполнителя заявила, что лично расчленила мужа с целью «спасти его репутацию». По словам Кохал, он скончался от сердечного приступа после передозировки. Однако, по имеющейся информации, следов наркотиков в организме умершего не обнаружено.

Российский рэпер, выступающий под псевдонимом Obe 1 Kanobe, рассказал в интервью «360», что никаких проблем с запрещенными веществами музыкант не испытывал. Кроме того, он очень любил свою жену.