Вирусолог рассказал о сложностях с массовой вакцинацией населения от COVID-19

Начало массовой вакцинации препаратом центра Гамалеи зависит от третьей фазы его испытаний, заявил Федеральному агентству новостей российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что завершились клинические испытания вакцины от COVID-19, разработанной в центре Гамалеи. По его словам, сейчас для регистрации вакцины собираются все необходимые документы, и Минздрав готовится к тому, что уже в октябре начнется массовая вакцинация населения.

Отметим, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, вакцина центра Гамалеи — одна из двух наиболее перспективных, и после регистрации ее испытают на 1600 добровольцах. Запуск в промышленное производство ожидается в начале осени.

Еще один перспективный препарат разрабатывается специалистами государственного научного центра «Вектор». Его вакцина находится на этапе совмещенных клинических исследований, которые завершатся в сентябре.

Российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью Федеральному агентству новостей сообщил, что разработкой вакцины от коронавирусной инфекции занимаются несколько месяцев. Уже проведены две фазы испытаний, но впереди еще третий, самый сложный этап.

«Предстоит третья фаза, которая должна доказать, что препарат обладает эффективностью в условиях эпидемии. Будут привиты несколько тысяч человек, за которыми будут наблюдать, которых будут подвергать случайному, естественному заражению, пока не станет ясно, что вакцина действительно эффективна. Для широкой массовой вакцинации этого препарата пока недостаточно, еще нужно создавать его производство. Поэтому я думаю, что заявление министра было довольно оптимистическим и, в общем, в какой-то мере политическим», — говорит эксперт.

По словам Альтштейна, для начала массовой вакцинации России необходимо иметь хотя бы несколько миллионов доз, и работа над ними ведется. Однако все будет зависеть от эффективности вакцины во время третьего этапа испытаний.

«Чтобы переломить ситуацию, нужно иметь вакцину в большом количестве. Чтобы произвести ее в большом количестве, нужно иметь уже готовое производство. И эти производства уже заложены, но кому попало это дело поручать нельзя, этим должны заниматься профессионалы», — заключил вирусолог.

Напомним, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее сообщил, что участвовавшие в испытаниях вакцины добровольцы выработали иммунитет к коронавирусу. Отмечается, что свыше двух десятков стран проявили интерес к российской вакцине.