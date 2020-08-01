Пьяный водитель влетел в толпу посетителей бара во Франции

Париж, 1 августа. Автомобиль влетел в толпу людей перед баром в коммуне Вензель на востоке Франции, есть пострадавшие. Об этом сообщила префектура департамента Саона и Луара.
Врачи осмотрели 16 человек, из них у 12 человек были выявлены легкие повреждения, одна девушка получила серьезные травмы ног, но ее жизни ничего не угрожает.
По информации властей, инцидент произошел в районе полуночи. После перепалки между несколькими посетителями бара автомобиль сбил людей, которые находились перед заведением. Сотрудники полиции уже задержали водителя, он был пьяным.
???? Vinzelles. Une voiture recule dans la foule : 11 personnes blessées https://t.co/TeaCOkHajg pic.twitter.com/0rZzZNVijh— Le Journal de Saône-et-Loire (@lejsl) August 1, 2020