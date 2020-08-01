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Пьяный водитель влетел в толпу посетителей бара во Франции

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Пьяный водитель влетел в толпу посетителей бара во Франции

Париж, 1 августа. Автомобиль влетел в толпу людей перед баром в коммуне Вензель на востоке Франции, есть пострадавшие. Об этом сообщила префектура департамента Саона и Луара.

Врачи осмотрели 16 человек, из них у 12 человек были выявлены легкие повреждения, одна девушка получила серьезные травмы ног, но ее жизни ничего не угрожает.

По информации властей, инцидент произошел в районе полуночи. После перепалки между несколькими посетителями бара автомобиль сбил людей, которые находились перед заведением. Сотрудники полиции уже задержали водителя, он был пьяным.

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