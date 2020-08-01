Попросившая российский паспорт Наталья Орейро не собирается жить в РФ

Москва, 1 августа. Актриса и певица Наталия Орейро хочет получить российское гражданство в качестве признательности за любовь россиян. При этом звезда сериала «Дикий ангел» не собирается жить в России.

«Для меня это было бы честью с символической точки зрения; конечно, я не буду жить в России, у меня есть место жительства в Аргентине, и мой сын ходит в школу в Аргентине, но это способ поблагодарить за всю любовь, что они мне дают», — сказала Орейро в интервью РИА Новости.

На следующей неделе на стриминговой платформе Netflix выйдет документальный фильм «Наша Наташа». В его основе лежит турне певицы по России в 20014 году, когда она посетила 16 городов.

Знаменитость отметила, что с первого приезда почувствовала сильную близость с российскими фанатами. Она призналась, что передать словами ее ощущения очень трудно. Как пишет «Ридус», по словам 43-летней исполнительницы, она «должна была родиться русской».

Также Орейро сообщила, что никогда не оставляет подарки, которые сделали поклонники своими руками.

В прошлом году звезда попросила президента России о российском паспорте. В посольстве России в Аргентине пояснили, что вопрос о предоставлении гражданства актрисе находится на рассмотрении.