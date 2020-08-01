Манукян впервые прокомментировал слухи о расставании с Бузовой

Москва, 1 августа. Поклонники рэпера Давида Манукяна и певицы Ольги Бузовой взволнованы слухами о расставании звездной пары. Пару недель назад фанаты заметили, что Dava и ведущая «Дома-2» перестали публиковать совместные фото в соцсетях. Обеспокоенные подписчики решили напрямую задать вопрос об отношениях пары в Instagram-аккаунте Манукяна.
Когда блогер общался с фолловерами в Stories, его спросили, почему они давно не появляются в публичном пространстве вместе с Бузовой.
«Где Оля? Вас давно не видно вместе. Правда, что контракт о пиаре закончился?» — уточнили подписчики.
Dava подошел к вопросу с юмором и рассказал, что этой проблемой сейчас занимаются юристы.
«Ну, в общем, по условиям контракта я не могу разглашать все подробности, сами понимаете. Сейчас юристы наши работают по продлению контракта», — сказал рэп-исполнитель.
При этом Манукян пытался сохранять серьезное лицо, но в конце речи не выдержал и засмеялся.
Через несколько минут другой подписчик снова задал блогеру вопрос об отношениях с Бузовой.
«Что с Олей, расстались?» — спросили у Манукяна.
Рэпер отреагировал, записав видео, на котором он звонит своей возлюбленной по телефону.
«Алло, родная, привет!» — сказал Dava.
«Привет, родной!» — ответила Бузова.
Блогер уточнил, как дела у его половинки, и рассказал, что скучает по ней. В ответ ведущая «Дома-2» пожаловалась на усталость и сообщила, что приехала на репетицию.
«Люблю тебя!» — сказал в конце разговора Манукян.
Отметим, что ранее звездная пара уже внесла некоторую ясность в слухи о расставании своей перепиской в соцсетях. Например, Бузова публично поздравила своего молодого человека с выходом нового альбома.