Манукян впервые прокомментировал слухи о расставании с Бузовой

Москва, 1 августа. Поклонники рэпера Давида Манукяна и певицы Ольги Бузовой взволнованы слухами о расставании звездной пары. Пару недель назад фанаты заметили, что Dava и ведущая «Дома-2» перестали публиковать совместные фото в соцсетях. Обеспокоенные подписчики решили напрямую задать вопрос об отношениях пары в Instagram-аккаунте Манукяна.

Когда блогер общался с фолловерами в Stories, его спросили, почему они давно не появляются в публичном пространстве вместе с Бузовой.

«Где Оля? Вас давно не видно вместе. Правда, что контракт о пиаре закончился?» — уточнили подписчики.

Dava подошел к вопросу с юмором и рассказал, что этой проблемой сейчас занимаются юристы.

«Ну, в общем, по условиям контракта я не могу разглашать все подробности, сами понимаете. Сейчас юристы наши работают по продлению контракта», — сказал рэп-исполнитель.

При этом Манукян пытался сохранять серьезное лицо, но в конце речи не выдержал и засмеялся.

Через несколько минут другой подписчик снова задал блогеру вопрос об отношениях с Бузовой.

«Что с Олей, расстались?» — спросили у Манукяна.

Рэпер отреагировал, записав видео, на котором он звонит своей возлюбленной по телефону.

«Алло, родная, привет!» — сказал Dava.

«Привет, родной!» — ответила Бузова.

Блогер уточнил, как дела у его половинки, и рассказал, что скучает по ней. В ответ ведущая «Дома-2» пожаловалась на усталость и сообщила, что приехала на репетицию.

«Люблю тебя!» — сказал в конце разговора Манукян.

Отметим, что ранее звездная пара уже внесла некоторую ясность в слухи о расставании своей перепиской в соцсетях. Например, Бузова публично поздравила своего молодого человека с выходом нового альбома.