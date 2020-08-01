В ДНР объяснили, почему Украина будет «вертеться как уж на сковородке» из-за Донбасса

Донецк, 1 августа. Киев, несмотря на свои обещания, не готов выполнять пункты Минских соглашений, он воспользуется временными перемирием, чтобы игнорировать договоренности. Такое мнение выразил бывший глава Совбеза ДНР Александр Ходаковский.

Ранее трехсторонняя контактная группа (ТКГ) решила, что на линии соприкосновения с 27 июля вводится режим перемирия, но ВСУ продолжили вести обстрел населенных пунктов ДНР и ЛНР.

По мнению Ходаковского, ожидать от Киева соблюдения установленных договоренностей не стоит, а в итоге украинская сторона и вовсе откажется от реализации Минских соглашений. Сейчас ей выгодно тянуть время. Это продлится до тех пор, пока не станет известно, кто одержит победу на выборах президента США осенью. После этого Киев будет строить свою политику с оглядкой на Вашингтон.

«Я не склонен думать, что Запад устал от украинских увертюр и мотивировал [президента Украины Владимира] Зеленского к выполнению минских договоренностей. Напротив, складывается впечатление, что его установка сейчас — тяни сколько сможешь. Основной фактор влияния на Украину — Америка. И пока там не станет окончательно понятно, кто победил, демократы или республиканцы, — Украина будет вертеться как уж на сковородке, но ни одного значимого шага не сделает», — объяснил экс-глава Совбеза ДНР.

Он поприветствовал достигнутый режим прекращения огня, но напомнил, что новое перемирие, даже при условии, что оно будет соблюдаться Киевом, еще не означает окончания гражданской войны на Украине.

Ранее ситуацию на Украине прокомментировал украинский политолог Михаил Погребинский. Он заявил, что у Киева остался всего один шанс на спасение страны, добавив, что прозападный курс не приносит ничего, кроме новых проблем.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. Она началась после того, как Киев развернул против республик Донбасса военную операцию из-за того, что они объявили о независимости после государственного переворота в стране.