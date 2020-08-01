Мурашко заявил о завершении клинический испытаний вакцины от COVID-19 центра Гамалеи

Москва, 1 августа. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. По его словам, готовятся документы для регистрации вакцины.

«Вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная центром Гамалеи, завершила клинические исследования, и сейчас готовится пакет документов для процедуры регистрации», — сказал Мурашко.

Он указал, что первыми после регистрации вакцину получат медики и учителя. По его словам, более массовое вакцинирование россиян от коронавируса пройдет с октября.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что участвовавшие в испытаниях вакцины добровольцы выработали иммунитет к коронавирусу. Отмечается, что свыше двух десятков стран проявили интерес к российской вакцине.