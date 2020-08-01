В России зарегистрировали 5462 новых случая коронавируса за сутки

Москва, 1 августа. В России выявили 5462 новых случая коронавируса за минувшие сутки, общее число случаев достигло 845 443. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с распространением вируса.

Новые случаи были зарегистрированы в 83 регионах РФ. Больше всего случаев за сутки выявили в Москве (690), Свердловской области (202) и Ханты-Мансийском АО (170). Кроме того, в первой десятке оказались Санкт-Петербург (161), Нижегородская (159), Московская (149) и Иркутская (146) области, Красноярский край (143), а также Мурманская (138) и Ростовская (133) области.

В оперштабе отметили, что 24,8% из выявленных за сутки носителей вируса не имели клинических проявлений болезни. Кроме того, число выздоровевших за сутки превысило количество новых случаев и составило 8114 человек. За весь период наблюдений вылечились уже 646 524 человека с коронавирусом.

Также за сутки было зарегистрировано 95 летальных исходов. Общее количество смертельных случаев составляет 14 058.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, в каких условиях коронавирус не может размножаться и как можно убить инфекцию за 30 секунд. Она отметила, что вирус не устойчив к воздействию температур, пишет Deita.ru. Также Попова уточнила, что вирус не размножается ни в пресной, ни в морской воде, однако в этих условиях инфекция все же способна сохраняться.