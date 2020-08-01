Миро «прошлась» по собравшейся замуж Бондарчук

Москва, 1 августа. Блогер Лена Миро «прошлась» по телеведущей и главному редактору журнала Hello Светлане Бондарчук из-за ее планируемой свадьбы.

«Баба Света теперь «Харчок»! Все кафешки на Патриках (Патриаршие пруды. — Прим. ФАН) полнятся слухами: 52-летняя Светлана Бондарчук 15 августа собралась замуж за какого-то Сергея Харченко. Была Бондарчук. Станет — «Харчок», — написала она в своем блоге.

По мнению Миро, бывшая супруга Федора Бондарчука после этого брака вылетит «из богемной тусовки в обхарканные кусты». Она считает, что этот союз будет ошибкой.

«Как можно идти замуж на чувака, который на 6 лет младше, а ты сама — в возрасте и статусе бабушки? <…> Секс? Нет, ревматизм, артроз, подагра. Вот только какое отношение такое имеет к браку? Почему, хотя бы ради приличий, нельзя было оставить все, как было? Неужели так важна свадьба в возрасте за 50?» — задается вопросом сетевая скандалистка.

Миро убеждена, что свадьба Бондарчук с учетом ее возраста в любом случае будет выглядеть нелепо и не только никак не заденет чувства ее бывшего супруга, но и заставит его еще больше ценить новую молодую жену, актрису Паулину Андрееву — «обнимет свою и заплачет от счастья и со стыда».

«Дети, внуки Светланы будут делать вид, что все ничего — а в душе? Ну, подумают, наверное, что бабушка совсем слетела с катушек, и нужно начать искать ей хороший пансионат, где хорошо лечат маразм. <…> У каждого есть или была бабушка. Представьте теперь, что у нее медовый месяц в разных позах», — подытожила блогер.

Накануне портал «Подмосковье сегодня» писал, что Светлана Бондарчук готовится в скором времени выйти замуж за молодого возлюбленного. По данным СМИ, торжество пройдет уже в середине августа на крыше Петровского пассажа или на крыше «Бюро» в ЦУМе.