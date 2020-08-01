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«Помятого» Хабенского заметили утром с бутылкой пива

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«Помятого» Хабенского заметили утром с бутылкой пива

Москва, 1 августа. Известного российского актера Константина Хабенского заметили с бутылкой пива в руках. Утром артист купил ее в магазине и быстро выпил.

В последнее время Хабенский сильно сдал. Он похудел, полысел и пьет пиво по утрам. Актер не очень заботится о своей внешности, вид у него помятый.

Но режиссеры предлагают ему роли не за внешность, а за уникальную харизму и талант. Остальное делают гримеры.

У Хабенского амбициозные планы. После смерти Олега Табакова он хотел занять место руководителя МХТ имени Чехова. Но театр возглавил Сергей Женовач.

«Помятого» Хабенского заметили утром с бутылкой пива

10 июля артист на сборе труппы открыто выступил против Женовача. Он заявил, что нынешний руководитель сделал из МХТ «старую машину» вместо «лайнера».

Как пишут СМИ, из-за собственных амбиций Хабенский испортил отношения со многими коллегами.

В 2015 году Константин Хабенский сыграл в психологическом триллере «Метод» умного, но антисоциального следователя Родиона Меглина. Поклонники увидели в его герое самого Хабенского.

То, что 48-летний актер употребляет алкоголь в большом количестве, известно давно. Его коллеги-одногодки выглядят намного лучше, считают фанаты.

Источник: Экспресс газета
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