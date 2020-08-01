«Помятого» Хабенского заметили утром с бутылкой пива

Москва, 1 августа. Известного российского актера Константина Хабенского заметили с бутылкой пива в руках. Утром артист купил ее в магазине и быстро выпил.

В последнее время Хабенский сильно сдал. Он похудел, полысел и пьет пиво по утрам. Актер не очень заботится о своей внешности, вид у него помятый.

Но режиссеры предлагают ему роли не за внешность, а за уникальную харизму и талант. Остальное делают гримеры.

У Хабенского амбициозные планы. После смерти Олега Табакова он хотел занять место руководителя МХТ имени Чехова. Но театр возглавил Сергей Женовач.

10 июля артист на сборе труппы открыто выступил против Женовача. Он заявил, что нынешний руководитель сделал из МХТ «старую машину» вместо «лайнера».

Как пишут СМИ, из-за собственных амбиций Хабенский испортил отношения со многими коллегами.

В 2015 году Константин Хабенский сыграл в психологическом триллере «Метод» умного, но антисоциального следователя Родиона Меглина. Поклонники увидели в его герое самого Хабенского.

То, что 48-летний актер употребляет алкоголь в большом количестве, известно давно. Его коллеги-одногодки выглядят намного лучше, считают фанаты.