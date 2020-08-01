Датский аналитик объяснил, как российский «Кинжал» изменил баланс сил в Арктике

Копенгаген, 1 августа. Риск возникновения конфликта России и НАТО в Арктике достаточно высок, поскольку в этом регионе действуют нечеткие международные правила. Таким мнением поделился военный аналитик датской Академии обороны, капитан-лейтенант Андерс Пук Нильсен с изданием Berlingske.

Эксперт напомнил, что у России в Арктике есть оружие, которому НАТО противопоставить нечего — ракета дальнего радиуса действия «Кинжал». Как пишет Berlingske, скорость и точность попадания «Кинжала», а также радиус действия изменили баланс сил в Арктике.

По мнению аналитика, США просто необходимо найти противовес этому оружию в Гренландии. Дело в том, что российские истребители с закрепленными на брюхе ракетами способны подняться в воздух с Земли Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане и уничтожить радиолокационную станцию базы Туле.

По словам Пука Нильсена, сейчас радары практически никак не защищены. Это означает, что у Вашингтона появились новые задачи в Гренландии. Кроме того, капитан-лейтенант отметил, что сверхскоростные «Кинжалы» практически не оставляют времени на реакцию для противника, демонстрируя тем самым, как быстро что-то может пойти не так в противостоянии РФ и Запада.

«В настоящий момент ситуация довольно напряженная, есть риск, что будут сделаны ошибочные выводы, что-то пойдет не так и спровоцирует эскалацию», — цитирует датского аналитика ИноTV.

Как отметил Пук Нильсен, сейчас при обсуждении угрозы для НАТО со стороны России особое внимание уделяется Прибалтике, однако, по мнению эксперта, потенциал возникновения конфликта в Арктике гораздо выше. Капитан-лейтенант подчеркнул, что Россия обеспечила себе сильную военную позиция в данном регионе, поэтому есть риск, что Запад может встревожить РФ какими-либо действиями, например, отправкой военных кораблей на Северный морской путь.

Ранее китайское издание Sohu напомнило о неудачах американских подводников в Арктике. Так, одна из подлодок США не смогла преодолеть толщу арктического льда.