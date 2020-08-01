Шестилетняя дочь Пугачевой поразила певицу бумажными босоножками

Москва, 1 августа. Младшая дочь российской певицы Аллы Пугачевой Лиза сделала из бумаги босоножки. Мать похвасталась дизайнерским творением дочери в социальной сети Instagram.

Примадонна опубликовала в своем профиле небольшое видео, на котором запечатлена Лиза. Шестилетняя девочка рассказала маме, что сделала обувь из бумаги. Она измерила свою ногу, сделала на бумаге контур, потом смастерила перепонки, а затем украсила сандалии.

«Очень фасонисто. Очень даже симпатично. Я просто в культурном шоке», — сказала 71-летняя звезда.

В публикации знаменитость констатировала: «Босыми не останется».

Запись народной артистки поразила фолловеров и собрала тысячи лайков. Восторженно встретили публикацию не только фанаты звезды, но и знаменитые коллеги, в частности, Лолита Милявская и Игорь Николаев.

Поклонники неоднократно отмечали талант детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой, и на то есть весомые причины. Родители шестилетних Гарри и Лизы нередко публикуют видеоролики с участием своих чад, которые поют песни, танцуют, читают стихи и разыгрывают представления для любимых родственников.

Недавно в Сети появились слухи, что звездная пара решила разойтись. Однако директор Примадонны опроверг эти сообщения, отметив, что Пугачева и Галкин счастливо живут в браке.