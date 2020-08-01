Басков показал свою «красивую» и «ласковую» сожительницу

Москва, 1 августа. «Золотой голос России» Николай Басков показал свою новую «красивую» и «ласковую» сожительницу. Ею оказалась кошка по кличке Шанель.

В своем Instagram певец выложил трогательное видео, на котором она сначала умывается, а затем бежит осваиваться в доме. При этом за кадром артист все время умилялся питомцу, называя его ласковыми словами.

«Ну, знакомьтесь — моя Шанель», — подписал он публикацию.

В комментариях Басков объяснил, что придумал кличку не сам — животное так назвали еще в питомнике. Однако отвечать на другой вопрос пользователей — о цене животного — не стал. Одна из подписчиц написала, что пушистая питомица стоит «прилично».

Фанатов сразила кошка певца. Они выразили бесконечное умиление и восторг животным, а также поздравили артиста с пополнением и дали некоторые советы по уходу.

«Ути Боже, милота. С пополнением», — написал fan_nb_golden_voice. «Прелесть», — отметила anastasiya_ammosova. «Какая сладость! Зови тискать!» — попросила olesya_sudzilovskaya. «Поздравляю Шанель. В хорошие руки попала», — подчеркнула elena_valushkina. «У короля теперь появилась маленькая королева», — прокомментировала anna.mirel. «Какая прелесть. Поздравляю, Николай», — обратился к певцу mister.baskov. «Какая хорошенькая!!» — восхитилась nataliiatigr60.

Басков очень доволен кошкой и, похоже, не может нарадоваться ее присутствию. Вслед за первым видео с Шанелью он сразу выложил второе, показав, как разговаривает с ней, пока она смотрит на него и мяукает. Певец рассказал, что внимательно ухаживает за животным — своевременно кормит, поит и играет с ним.