Ученые назвали опасное последствие коронавируса

Москва, 1 августа. У переболевших новым типом коронавируса выявили проблемы со слухом. Об этом рассказали ученые из Университета Манчестера.

В опубликованном в American Journal of Otolaryngology материале рассказано об опасном последствии коронавируса. Выяснилось, что у 16 из 121 пациентов, которые стали участниками исследования, были обнаружены проблемы со слухом. Ухудшение слуха у них появилось спустя два месяца после выписки из больницы.

Ученые указали, что другие вирусы, например, корь, эпидемический паротит и менингит, также вызывают проблемы со слухом. Отмечается, что это может быть связано со слуховой невропатией, при которой нарушается передача сигналов по слуховому нерву в мозг.

Однако ученые считают, что на слуховую систему больных коронавирусом пациентов могли оказать влияние стресс и принимаемые лекарственные препараты.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса весной. В конце прошлого года в китайском городе Ухань были вывалены первые случаи заражения новым типом коронавируса — SARS-CoV-2.

Эксперты не исключают, что может произойти вторая волна COVID-19. Российский врач и телеведущий Александр Мясников дал рекомендации, при соблюдении которых можно избежать заражения. По его словам, следует отказаться от вредных привычек, правильно питаться и заниматься спортом.