Диетолог рассказала об опасности персиков и абрикосов для некоторых людей

Москва, 1 августа. Врач-диетолог Инна Кононенко рассказала, для кого могут быть опасны персики и абрикосы, и сколько их можно съедать в день без вреда для здоровья.

По словам медика, от этих фруктов стоит отказаться тем, кто страдает сахарным диабетом, повышенной кислотностью желудка или избыточной массой тела. При обострении желудочно-кишечных заболеваний, панкреатита и гастрита (даже в ремиссии) потреблять их следует только в минимальных количествах.

Вводить абрикосы и персики в рацион следует с осторожностью и тем, у кого нет указанных выше проблем, поскольку эти продукты могут вызывать аллергию. Но они имеют и положительные свойства, подчеркнула диетолог.

«И в персиках, и в абрикосах много антиоксидантов, флавоноидов, которые помогают нам бороться с онкологическими заболеваниями, нормализовать артериальное давление и держать в тонусе стенки сосудов. Персики — это также хороший источник магния и калия. Особенно они полезны тем, кто страдает судорогами в ногах. Судороги — яркий симптом дефицита магния и калия. А еще магний помогает бороться со стрессом и положительно влияет на выработку инсулина», — объяснила Кононенко.

Она также добавила, что благодаря содержанию бета-каротина, витамина А, каротиноидов и лютеина персики оказывают положительное воздействие на глаза, укрепляя сетчатку.

На пользу персики пойдут и беременным — при наличии токсикоза они будут устранять тошноту, выводить из организма лишнюю жидкость и бороться с запорами. Кроме того, как персики, так и абрикосы содержат много бора, что помогает кальцию встраиваться в состав костей, это делает их полезными для людей всех полов и возрастов. Мужчинам эти продукты помогут поддерживать уровень тестостерона за счет высокого содержания цинка.

Однако важно соблюдать осторожность с зелеными абрикосами, поскольку они могут вызвать диарею, предупредила специалист.

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