Соседов снова обрушился с критикой на «пустышку» Маликову

Москва, 1 августа. Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что по нему «будет плакать психушка», если он начнет слушать песни Инны Маликовой.

Сергей Соседов известен своими резкими высказываниями о разных артистах. Недавно он прокомментировал творчество Инны Маликовой. Он назвал «пустышкой» дочь создателя советского ансамбля «Самоцветы» Юрия Маликова и сестру певца Дмитрия Маликова.

В ответ на это родные Маликовой обрушились на Соседова с критикой. Юрий Маликов напомнил ему, что Павел Слободкин управлял ансамблем «Веселые ребята» и не был его вокалистом.

Соседов отреагировал на эти слова, заявив, что Маликову нормальные люди слушать не могут.

«Я должен сильно тронуться умом или заболеть, чтобы слушать Инну Маликову. Тогда меня пора в больницу отправлять, по мне плачет психушка», — резко сказал музыкальный эксперт.

Соседов откровенно уже устал от этой темы. Он не считает, что творчество дочери Маликова можно сравнивать с наследием великих музыкантов.

Критик также удивлен, почему именно Инна Маликова получила звание Заслуженной артистки России. И что такого оригинального она сделала, чтобы удостоиться этих почестей, удивляется эксперт. Соседов продолжает неумолимо критиковать сестру Дмитрия Маликова.