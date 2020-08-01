Россиянам рассказали, как снизить риск попадания в ДТП

Москва, 1 августа. Сотрудники МЧС России рассказали, как снизить риск попадания в ДТП. Они отметили, что чаще всего причиной аварий становятся превышение скорости и управление транспортом в состоянии опьянения.

В МЧС отметили, что, согласно статистике, в России каждые пять секунд фиксируются автомобильные аварии. При этом большинства происшествий можно было бы избежать, если строго соблюдать правила дорожного движения.

«Часто люди попадают в аварию не по своей вине. От этого не застрахован никто», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

Большинство аварий происходит из-за беспечности и неправильного поведения на дороге, считают в МЧС. Поэтому, двигаясь по дороге, нужно соблюдать предельную внимательность и использовать периферийное зрение. Также важно следить за машинами, которые едут рядом.

Нельзя пренебрегать ремнями безопасности. Кроме того, стоит отказаться от еды и питья во время ведения автомобиля, поскольку это может привести к аварии. Также важно не провоцировать других водителей к агрессивному поведению.