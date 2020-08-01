Шеф-повар рассказал, как определить срок службы сковороды

Москва, 1 августа. Шеф-повар Сергей Синицын объяснил, почему важно следить за состоянием сковороды на любой, не только профессиональной кухне, и как понять, что срок ее службы истек.

По словам специалиста, от состояния кухонной утвари во многом зависят вкус и качество еды. Кроме того, пришедшая в негодность посуда может не просто испортить блюдо, но и сделать его вредным.

Повар пояснил, что главным сигналом для замены сковороды является пригорание пищи. Он уточнил, что любая сковородка служит, как правило, один или два года, и после этого «мучаться» с ней необходимости нет.

«Такую сковороду давно пора поменять, поскольку она может быть опасна для здоровья. Поцарапанная сковорода выделяет вредные вещества, ее лучше не использовать. Выбрасывайте, если она портит вам удовольствие от приготовления еды», — рекомендовал Синицын в комментарии для радио Sputnik.

При этом эксперт отметил, что если расстаться с устаревшей сковородкой тяжело, можно подарить ей вторую жизнь — использовать для продуктов, которые не будут прилипать к поверхности. Например, жарить на ней орехи и семечки, или подсушивать хлеб. Если застелить дно пергаментом, можно готовить стейки.

Продлить срок службы сковороды поможет бережный уход. Синицын посоветовал не мыть этот кухонный инвентарь с антипригарным покрытием в посудомоечной машине, поскольку она использует достаточно агрессивную среду.

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