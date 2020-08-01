Эксперт Щельцин назвал популярные причины, по которым смартфоны теряют сеть

Москва, 1 августа. Исправный смартфон может терять сеть, если в нем находится старая SIM-карта, у него вышел из строя связной модуль, или его владелец оказался в пространстве с плохой связью. Об этом рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

По словам эксперта, это три наиболее популярные причины, по которым даже хорошо функционирующий гаджет может терять связь.

Для того, чтобы соединение работало, Щельцин рекомендовал обновлять SIM-карту раз в два года, поскольку этот физический носитель имеет свойство устаревать и изнашиваться.

Однако если связи нет из-за не пропускающего ее пространства, то и это, скорее всего, не поможет.

«Если телефон не может быстро найти связь, то вы можете включить и выключить режим авиа. Как правило, это позволяет быстро поймать сеть», — посоветовал специалист.

Говоря о третьей, наименее популярной причине, Щельцин рекомендовал заменить модуль на новый или обновить устройство полностью.

«Россия — самая большая страна в мире, но при этом цена на услуги связи в ней одна из самых доступных в мире. А это говорит о том, что операторам связи тяжело выстраивать свою сеть в труднодоступных точках и на малонаселенных территориях. В этих зонах связь и Интернет могут пропадать или вовсе не работать», — отметил он.

Ранее представитель IT-платформы «Сфера» Руслан Манкулиев объяснил, зачем нужно активировать режим полета на телефоне на время сна, пишет «ФедералПресс». Специалисты советуют переводить гаджет в такой режим хотя бы раз в неделю в частности для того, чтобы очистить кэш и улучшить быстродействие.