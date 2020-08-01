В Польше испугались влияния России на строительство канала через Балтийскую косу

Варшава, 1 августа. Польское Niezalezna выпустило материал, посвященный каналу через Балтийскую косу. Издание выразило опасения по поводу влияния России на этот проект.

Как пишет пресса, Москва пытается создать преграды для строительства артерии при помощи экозащитников. Испугались влияния России не только польские СМИ, но и представители власти. В частности, министр морской экономики и внутреннего судоходства Польши Марек Грубарчик заявил о попытках РФ задействовать экологические организации, чтобы остановить проект.

По его мнению, российская сторона хочет помешать прокладке канала из-за экономических соображений. Якобы Варшава конкурирует с Калининградской областью в вопросе морского транзита, а канал через Балтийское море способен будет привлечь новых клиентов и продукцию к польскому порту Эльблонг.

Однако польский политик, судя по всему, забыл рассказать, что корабли и сейчас способны проходить к порту на севере Польши, но они вынуждены пересекать российскую территорию, чего Варшава старается избежать.

«Если Россия действительно опасается чего-то, то вовсе не экономической конкуренции, а размещения у границы Калининградской области базы НАТО, для строительства которой может понадобится канал», — пишет «ПолитПазл».

Напомним, отношения между Москвой и Варшавой в последнее время напряженные, поэтому новые выпади из Варшавы уже не удивляют общественность.