Директор Пугачевой прокомментировала слухи о разводе певицы с Галкиным

Москва, 1 августа. Концертный директор певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова прокомментировала слухи о расставании артистки с ее супругом, юмористом Максимом Галкиным.

Слухи о расставании артистов появились еще пару лет назад. Тогда Галкину приписали роман с телеведущей Юлией Барановской, которая впоследствии неоднократно открещивалась от этих отношений.

Как пишет Daily Storm, в последнее время появились сообщения об уходе Примадонны от Галкина, а сам шоумен стал проявлять холодность и безразличие к супруге. Директор артистки рассказала всю правду о «разводе»: «Ничего такого не было и нет».

Издание также приводит слова экстрасенса Виктора Богданова, который рассказал о будущем семейной пары. Маг считает, что звездная чета проведет тихую семейную жизнь, и никакого другого мужчины у 71-летней Пугачевой не будет. При этом он предсказал, что артисты в следующем году расстанутся, а спустя некоторое время воссоединяться. По его словам, это будет пиар-ход, чтобы о паре вновь вспомнили и заговорили поклонники.