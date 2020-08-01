Онколог назвал причины горечи и дискомфорта во рту

Москва, 1 августа. Появление неприятного ощущения, горечи, жжения и желтого налета во рту могут быть связаны с забросом желчи в желудок из двенадцатиперстной кишки. Подобные симптомы случаются у 95% пациентов с этим недугом. Об этом рассказал онколог Иван Карасев.

«В желудке эта желчь перемешивается с соляной кислотой и, в свою очередь, на фоне недостаточности розетки кардии желудка или грыжи пищеводного отверстия диафрагмы забрасывается в пищевод, а затем и в ротовую полость», — объяснил Карасев в видеоответе в своем Instagram-аккаунте.

Медик отмечает, что в некоторых случаях данный процесс может получить хронический характер. В таком случае пациенту необходимо обратиться за медицинской помощью к гастроэнтерологу. По словам Карасева, лечение может занять все несколько недель.

Он также рассказал о таком заболевании, как атрофический гастрит с пониженной кислотностью. Этот недуг может повысить риск развития рака желудка. Дело в том, снижение кислотности провоцирует благоприятную среду для развития опасных бактерий, а они пагубно влияют на слизистую.

Напомним, ранее врачи рассказали о первых неявных признаках онкологии. Так, например, медики советуют периодически обследовать свое тело на предмет появления родинок и бородавок, а также изменения их внешнего вида. К врачу стоит идти и при нарушении пищеварения, затрудненном глотании, затяжном кашле или осиплости.